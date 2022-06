Borsa: Europa prosegue in calo, attesa per decisioni Bce

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano alla prossima riunione della Bce ed in vista dell'inflazione Usa in arrivo in settimana. Al centro dell'attenzione resta la guerra in Ucraina con l'impatto sull'economia delle sanzioni alla Russia. Non si allenta la tensione sul petrolio mentre il gas scende a livelli del 22 febbraio scorso. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,0692 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In flessione Francoforte (-0,5%), dopo i dati in calo degli ordini all'industria, Parigi (-0,4%), Madrid (-0,2%), Londra (-0,03%).

Sui listini pesa il settore tecnologico (-0,8%) con le difficoltà per i semiconduttori. Male anche le Tlc (-0,8%) e le auto (-0,6%). Corre Mediaset Espana (+2,38%), dopo la decisione di Mfe di aumentare il prezzo dell'offerta sulla sua controllata.

Seduta in flessione per le utility (-0,2%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam scende a 80,17 euro al Mwh (-2,89%), e a Londra a 145 penny al Mmbtu (-3,2%). Tiene l'energia (+0,1%), con il petrolio Wti che sale a 119,38 dollari al barile (+0,8%) e il Brent a 120,31 dollari (+0,69%). (ANSA).