Borsa: Milano gira in positivo (+0,2%), in rosso Generali

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Ha girato in positivo Piazza Affari (+0,2%), come le altre principali Borse europee, mentre sono in rialzo i future a Wall Street, in attesa dell'apertura dei mercati. A Milano resta in rosso Generali (-2,4%), dopo le dimissioni dal cda di Francesco Gaetano Caltagirone. Tra i titoli in negativo i petroliferi, a iniziare da Saipem (-2,3%) e Eni (-0,7%), col greggio in perdita (wti -0,6%) a 113,4 dollari al barile. Male le utility, a partire da Terna (-2,6%) e A2a (-1,8%). In ribasso anche Mediobanca (-0,4%).

In cima al listino principale spicca Cnh (+3%), seguita da Leonardo (+2,4%). Bene tra i farmaceutici soprattutto Diasorin (+2,3%) e nel lusso Moncler (+2,4%), Tod's (+2,9%), Ferragamo (+3,1%) e Cucinelli (+3,3%). Positive le auto, da Ferrari (+1,6%) a Stellantis (+0,4%). Bene le banche, cominciando da Unicredit (+0,6%) e Banco Bpm (+0,6%), con eccezioni Mps (-0,2%) e Popolare di Sondrio (-0,9%), mentre lo spread Btp-Bund si allarga ancora un po', a 192,8 punti, e il rendimento del decennale italiano è al 2,870%.

Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Eurotech (+6,2%) e Zucchi (+4,7%). Tonfo per Fullsix (-6,4%) e forti perdite per Vianini (-4,8%) e Webuild (-3,3%) (ANSA).