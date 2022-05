Istat: a maggio aumenta fiducia consumatori e imprese

A maggio 2022 si stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100 a 102,7) sia dell'indice del clima di fiducia delle imprese (da 108,4 a 110,9). Lo rileva l'Istat sottolineando che per le imprese c'è una nuova metodologia di calcolo dell'indice ricostruita da marzo 2005. L'indice per le imprese si riporta quasi ai livelli di febbraio, prima della guerra (111) mentre per i consumatori segna il primo rialzo dopo quattro mesi di calo. Nell'industria la fiducia mostra una diminuzione (nella manifattura cala da 109,9 a 109,3, nelle costruzioni da 160,6 a 158,7) mentre nei servizi aumenta decisamente (da 97,2 a 103,6 nei servizi di mercato, da 103,6 a 105,5 nel commercio al dettaglio).