Borsa: Milano riduce calo (-0,6%), salgono Banco Bpm e Bper

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Piazza Affari riduce il calo dopo 3 ore di contrtattazioni. L'indice Ftse Mib cede lo 0,63% a 23.984 punti, frenato da Pirelli (-2,66%), Amplifon (-2,42%), Moncler (-2,51%), Stm (-2,14%), insieme al resto del comparto in Europa, e Tim (-1,88%). Riduce il calo Saipem (-0,26%) arrivata a cedere quasi il 4% per prese di beneficio dopo il balzo della vigilia a seguito dell'accorpamento di azoni in vista dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

Si allarga invece la schiera dei rialzi con Banco Bpm (+1,64%), Bper (+1,5%) , e Unicredit (+1,12%) in testa al paniere delle blue chips. Segue Intesa (+0,26%) che gira in positivo, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si assesta a 202 punti secchi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3%, dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde, che ha invitato i 'falchi' dell'Eurotower a "muoversi nella giusta direzione senza lasciarsi prendere dal panico" in tema di tassi.

Acquisti anche su Inwit (+1,14%), Leonardo (+0,4%) e Ferrari (+0,65%), mentre limita il calo Stellantis (-0,57%). Il calo del greggio (Wti -0,36% a 109,87 dollari al barile) penalizza Eni (-0,83%) e Tenaris (-1,56%), frenata anche dalle quotazioni dell'acciaio (-1,81% a 4.552 dollari la tonnellata). (ANSA).