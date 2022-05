Borsa: Europa peggiora con Wall Street, Milano -1,1%

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Le Borse europee peggiorando insieme a Wall Street, mentre l'attenzione si concentra sulle parole che arrivano dalle banche centrali sul tema della politica monetaria. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,9%.

Andamento negativo per Parigi (-1,5%), Francoforte (-1,4%), Milano (-1,1%). Proseguono piatte Madrid (+0,02%) e Londra (-0,02%). In forte calo il comparto azionario dell'informatica (-1,8%) e le utility (-1,7%). Male anche l'energia (-1,2%) mentre tengono le banche e la farmaceutica (+0,2%). Sul fronte valutario l'euro prosegue in rialzo sul dollaro a 1,0727.

