Bce: Villeroy, su rialzo da mezzo punto non c'è consenso

"Voglio essere chiaro, in questo momento non c'è consenso su un rialzo dei tassi da mezzo punto". Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Tv dal Forum economico mondiale Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del Consiglio Bce, in risposta alla spinta di alcuni colleghi 'falchi' che vorrebbero una normalizzazione più aggressiva della politica monetaria.

La Bce "deve muoversi nella giusta direzione, naturalmente. Ma non dobbiamo essere precipitosi o farci prendere dal panico ", ha detto in un'intervista a Bloomberg Tv a Forum economico mondiale la presidente della Bce Christine Lagarde, dopo che le indicazioni di un percorso graduale di rialzo dei tassi avevano provocato, secondo indiscrezioni, malumori fra i governatori 'falchi' nel Consiglio Bce che premono per una risposta più decisa all'inflazione.