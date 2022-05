Borsa: Milano migliora (+1,8%), forti le banche, vola Bper

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Migliora Piazza Affari verso fine mattina (+1,8%), mentre in Italia l'indice della produzione industriale a marzo è stimato invariato e l'Istat nella nota mensile parla di incertezza sull'evoluzione dell'economia italiana che rimane elevata. Lo spread Btp-Bund riprende quota, a 203,2 punti, col rendimento del decennale italiano al 3,083%.

Proseguono in perfetta forma le banche, con Bper in rally (+9,6%) il giorno dopo la trimestrale. Molto bene Unicredit (+4,3%), Fineco (+3,9%), Banco Bpm (+3,4%), Intesa (+2,5%).

Guadagna l'industria, con esempi come i componenti di Pirelli (+3,6%), Interpump (+3,5%) e nell'auto Stellantis (+2,7%). In rialzo Poste (+2,8%), Tim (+2,4%), nel lusso Moncler (+2,2%), non Ferragamo (-2,1%) , che diffonde i conti.

In rosso, dopo i forti guadagni di questo periodo di guerra in Ucraina Leonardo (-3,1%), tra i farmaceutici Diasorin (-0,5%), non Recordati (+0,8%) con i dati del trimestre. Tra i petroliferi giù Saipem (-5,9%), meno l'impiantistica di Tenaris (-0,1%), mentre tiene Eni (+0,3%), col greggio tornato in calo (wti -0,8%) a 102,2 dollari al barile e il brent a 104,9 dollari. Guadagna qualcosa Terna (+0,7%), il giorno prima dei conti. Tra i titoli a minore capitalizzazione resta in forte ribasso Algowatt (-8,3%). Piatta Atlantia, mentre Fitch ha confermato il rating bb+ di Autostrade per l'Italia, assegnando l'outlook positivo. (ANSA).