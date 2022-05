Borsa: Milano conferma -1,5% con St, Prysmian, Stellantis

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - La Borsa di Milano dopo l'improvviso tonfo, recupera dai minimi con il Ftse Mib che cede l'1,5% sotto i 24mila punti (23.870). Lo spread è stabile a 187 punti con il rendimento del decennale italiano in calo, rispetto all'avvio, al 2,78%.

Tra i peggiori St (-3,93%), Tenaris (-3,2%), Prysmian (-3,6%), Stellantis (-3,2%), Pirelli (-3%) Tra i titoli che tengono, Terna (+0,13%) che ha raggiunto un accordo con Cdpq, gruppo globale di investimenti, per la cessione dell'intero portafoglio di linee elettriche in Brasile, Perù e Uruguay. Sotto i riflettori Mediobanca (+0,89%) dopo l'esito dell'assemblea di Generali (-0,94%) che la vittoria della lista del consiglio. Positiva Unipol (+0,77%) con il nuovo assetto al vertice con Carlo Cimbri presidente. Rialzo poi per Italgas (+0,24%). Piatta Coima Res a 9,87 euro, sotto i 10 euro dell'opas di Qatar Holding e Catella. In calo la Popolare di Sondrio (-1,21%) dopo l'assemblea di bilancio che ha visto prevalere la lista del cda per l'integrazione del board. (ANSA).