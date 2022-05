Borsa: Milano -1,7% con Prysmian e Tim, bene Mediobanca

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Piazza Affari prosegue la seduta in forte calo, in linea il clima di pessimismo che pervade le Borse europee preoccupate per la guerra in Ucraina, la corsa dei prezzi, la stretta monetaria e i lockdown in Cina. A Milano il Ftse Mib cede l'1,7%, con Prysmina (-3,5%), Tim (-3,4%) e Tenaris (-3,4%) in testa ai ribassi mentre il prezzo del petrolio è in forte ribasso per il timore di un calo della domanda cinese. Male anche Stellantis (-3,2%), Recordati (-3,1%), Campari (-2,9%) e Stm (-2,8%). Male anche le banche con Unicredit (-2,6%) e Bper (-2,4%). In decisa controtendenza Mediobanca (+1,2%), uscita vittoriosa dalla partita per il cda delle Generali (-1%). Acquisti anche su Nexti (+0,7%) e Italgas (+0,3%), che oggi ha presentato i conti del trimestre. La Popolare di Sondrio perde l'1,2% dopo l'assemblea che ha visto i fondi di Assogestioni restare fuori dalla governance. (ANSA).