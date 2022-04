Salone del Risparmio: Assogestioni, la formazione è strategica

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Per Assogestioni la formazione professionale è "un elemento strategico e complementare all'educazione finanziaria nel processo per trasformare il risparmio in investimenti". Lo sottolinea il direttore generale dell'Associazione, Fabio Galli, in vista del Salone del Risparmio 2022, in programma dal 10 al 12 maggio al Mico di Milano.

"Il Salone - aggiunge Galli - ha da tempo avviato iniziative per incentivare la formazione dei consulenti, affinché possano farsi promotori culturali dell'alfabetizzazione finanziaria dei propri clienti". Quest'anno i professionisti del settore potranno contare su 60 ore di formazione professionale e ottenere i crediti formativi, grazie agli accordi stipulati dall'Associazione e dalle società sponsor con Efpa Italia, Cfa e Ivass. Sarà possibile, inoltre, ottenere i crediti anche da remoto, grazie alla trasmissione di tutte le conferenze su FR|Vision, la piattaforma interattiva di broadcasting video ideata da Assogestioni. A meno di un mese dall'inizio della dodicesima edizione del Salone del Risparmio sono più di 7.000 gli iscritti all'evento. (ANSA).