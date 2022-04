Generali: nasce iniziativa formativa 'Business Translator'

(ANSA) - TRIESTE, 12 APR - Sviluppare modelli geofisici e matematici con tecniche di intelligenza artificiale per migliorare le previsioni di rischio di catastrofi naturali e lo sviluppo di tecniche per comprendere le implicazioni etiche di decisioni prese usando modelli complessi di intelligenza artificiale come le reti neurali profonde. Sono alcune delle discipline che tratterà la prima iniziativa formativa del 'Business Translator Learning Path' per formare una figura professionale innovativa, Business Translator, per migliorare il business e i risultati aziendali.

L'iniziativa, presentata a palazzo Berlam, è promossa dall'Istituto di Data Science e Intelligenza Artificiale "DS-AI Institute" (di cui fanno parte SISSA, UniTs, UniUd, ICTP, MIB Trieste e Assicurazioni Generali). Sviluppato in collaborazione con Generali Group Academy - la Corporate University del Gruppo Generali - e con l'Analytics Solutions Centre del Gruppo, il progetto interesserà centinaia di manager internazionali.

I temi principali di ricerca del "DS-AI Institute" sono lo sviluppo di modelli predittivi con tecniche di A.I. a supporto di salute e scienze della vita, con attività come corsi di dottorato congiunti, master, ricerca, formazione per migliorare la preparazione di studenti, dottorandi e anche per avvicinare il management di Generali ai data scientist e formare nuove figure professionali.

Per il Presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, l'iniziativa "è un esempio di sinergia tra pubblico e privato che fa leva sulle eccellenze del territorio", una "realtà che risponde alle nuove sfide del mondo contemporaneo e permette di comprendere e valutare, tra l'altro, i rischi emergenti, cogliendone le interconnessioni e facilitando la conoscenza degli scenari futuri". (ANSA).