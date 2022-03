Borsa: Milano bene (+0,8%) con Mediolanum e Cnh, piatta Snam

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Partenza positiva per Piazza Affari che non si spaventa per l'atteggiamento aggressivo sui tassi messo in mostra dal presidente della Fed, Jerome Powell. Il Ftse Mib sale dello 0,78% con gli acquisti che si concentrano su Banca Mediolanum (+2,2%), Cnh (+1,5%), Poste (+1,3%), ben intonata alla vigilia del piano industriale. Avanza Leonardo (+0,98%) dopo l'annuncio della cessione di alcune attività da parte della sua controllata americana Drs, bene anche Exor (+1,2%) ed Enel (+1,1%), migliore tra gli energetici. Nella buona intonazione di bancari e gestori del risparmio si distinguono Azimut (+1,5%) e Intesa (+1,1%), seguita da Banco Bpm (+0,9%) e Mediobanca (+0,9%). In affanno invece Saipem (-2,5%), maglia nera del listino, Diasorin (-1,5%), e Nexi (-0,9%). Snam è poco mossa (-0,08%) dopo le indiscrezioni sulla mancata conferma del ceo Marco Alverà mentre Italgas, che dovrebbe veder Paolo Gallo al timone per un altro triennio, avanza dello 0,5%. (ANSA).