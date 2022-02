Borsa: Milano chiude pesante (-1,11%) con timori su Ucraina

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Chiusura pesante per Piazza Affari, che archivia la seduta in rosso, al pari delle altre Borse europee, sulle incertezze per i possibili sbocchi della crisi ucraina. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,11% a 26.669 punti. (ANSA).