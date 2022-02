Borsa: Europa chiude in calo con Ucraina, Londra -0,9%

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Seduta negativa per le Borse europee, che dopo una partenza incerta hanno ampliato le perdite nel pomeriggio, preoccupate per le incertezze legate alla crisi Ucraina, che aggravano un quadro reso già complesso dall'inflazione. A Londra il Ftse 100 ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,87% a 7.537 a punti, a Francoforte il Dax ha ceduto lo 0,67% a 15.267 punti mentre a Parigi il Cac 40 ha perso lo 0,26% a 6.946 punti. (ANSA).