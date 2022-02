Borsa: Europa nervosa dopo Bce, debole Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Qualche tensione sui mercati dopo i risultati dello 'Srep', il Processo di revisione e valutazione prudenziale, della Bce: le Borse hanno leggermente frenato e i titoli di Stato europei hanno aumentato i rendimenti.

Tra i listini azionari il più pesante è quello di Amsterdam, che scende dello 0,7%, con Londra e Parigi piatte, mentre Piazza Affari lima i rialzi e segna un aumento dello 0,3% dopo aver oscillato anche attorno alla parità. In leggera crescita anche Francoforte e Madrid.

L'attesa degli operatori appare rivolta ai dati dell'inflazione degli Stati Uniti di gennaio che saranno diffusi nel primissimo pomeriggio, ma intanto lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha toccato i 158 punti base, con un rendimento del prodotto del Tesoro di qualche frazione sopra l'1,8%. In lieve rialzo sui 76 euro al Megawattora il gas naturale sui mercati europei.

In Piazza Affari proseguono gli acquisti su Tim (+3,3% a 0,43 euro), Nexi (+2,8%) e Fineco, che sale del 2,4%. Deboli Prysmian e Iveco in calo oltre il punto percentuale. (ANSA).