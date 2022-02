Borsa: Milano pesante, cede Poste, controcorrente Tenaris

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Seduta pesante per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,7%. Il mercato sconta ancora la prospettiva di un possibile anticipo nel rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce: salgono i rendimenti non solo dei Btp ma anche dei bond societari e diventa più caro finanziare il debito pubblico e quello privato.

A patire più di tutti è Poste Italiane (-6,24%), dopo che Equita ha ridotto il peso del titolo nel suo portafoglio, e gli automobilistici Stellantis (-5,25%) e Cnh (-3,48%). Male Saipem (-3,24%) dove arriva un nuovo direttore generale al posto di Francesco Caio che resta solo come amministratore delegato. Eni (+1,45%) invece è tra i pochi a guadagnare, preceduto solo da Tenaris (+2%), entrambi aiutati dalle quotazioni del petrolio.

Debole Intesa nel giorno dei conti e del piano (-2,24%) (ANSA).