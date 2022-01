Borsa: Europa in rosso in attesa Wall Street, Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le Borse europee confermano il rosso nell'attesa di Wall Street con i future che si muovono in ordine sparso: Dow Jones leggermente positivo, S&P e Nasdaq previsti in calo. Ad incidere sui listini l'intenzione paventata da alcuni membri della Fed di anticipare la stretta monetaria.

Ma a pesare sono anche possibili nuove restrizioni per tentare di frenare Omicron, la variante del Covid. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti oltre all'indice Ism sui servizi, sono attese le richieste sui sussidi di disoccupazione.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede oltre un punto percentuale con le vendite in particolare sui tecnologici. Tra le singole Piazze, Parigi cede l'1,34, Francoforte l'1,3% mentre Londra un marginale 0,6%. Milano perde l'1,25% (Ftse Mib 27.800 punti) sempre con l'evidenza di Carige (+3,4%) sulle ipotesi di un'offerta da parte del Credit Agricole che ribadisce il no comment.

Sale lo spread tra Btp e Bund che si avvicina a 136 punti (135,8) con il rendimento del decennale italiano che supera l'1,3 per cento. iL gas scende a 92 euro a Mw/h dai 94 iniziali.

Il petrolio con il wti e a 79 dollari al barile mentre il brent si conferma vicino agli 82 dollari. Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro e scambia a 1,13 sul biglietto verde.

(ANSA).