Orlando, no al Superbonus per chi non rispetta contratti

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Superbonus, che "rappresenta sicuramente uno strumento positivo per il rilancio dell'economia, ha però come corollario il rischio di un aumento degli incidenti". Al riguardo "diventa necessario prevedere che l'accesso ai benefici del Superbonus non sia applicabile per i lavori edili effettuati da aziende che non rispettino pienamente il contratto collettivo dell'edilizia e applichino contratti pirata". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nell'informativa sulla sicurezza sul lavoro alla Camera.

"Urgente - aggiunge - intervenire con una specifica norma per rafforzare il quadro di vigilanza" nel settore dell'edilizia.

(ANSA).