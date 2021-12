Evergrande: S dichiara default selettivo e ritira rating

Evergrande è stata ufficialmente dichiarata insolvente da Standard & Poor's dopo che il secondo sviluppatore immobiliare cinese ha mancato il pagamento di coupon all'inizio di dicembre. "Valutiamo che Evergrande e il suo braccio finanziario offshore Tianji Holding non siano riusciti a effettuare i pagamenti di cedole su bond senior in dollari", ha scritto S&P in una nota, rilevando che la società aveva chiesto che i rating fossero ritirati dopo il declassamento a 'default selettivo' (come già fatto da Fitch), un termine usato per il mancato pagamento su un bond, ma non necessariamente su tutte le obbligazioni. (ANSA).