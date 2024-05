Borsa: l'Europa resta cauta con Wall Street, Milano +0,6%

Le Borse europee procedono in cauto rialzo dopo l'avvio di Wall Street che ha preso atto dell' indice Usa dei prezzi alla produzione sopra le attese rispetto al mese precedente ma in linea con le previsioni su base annua.

La peggiore è Francoforte (-0,19%) mentre gli altri listini hanno segno positivo. Parigi segna un marginale +0,09%, Londra fa meglio (+0,3%), anche grazie a Vodafone (+3,1%) sulla scia dei conti annuali.

Milano (+0,6%) si conferma la migliore grazie alla buona intonazione delle banche con in testa Bper (+2,78%), Mps (+2,19%) e Banco (+2,18%). Bene inoltre Saipem (+2,58%) e Tim (+2%) che beneficia come altre tlc dall'effetto Vodafone.

Sul fronte opposto Pirelli (-1,29%) e, tra i titoli minori, Bff che ha ripreso a scendere (-2,2%) all'indomani di un rimbalzo.





