Fisco: Bonomi, o riforma è inizio percorso o spreco risorse

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Se questo taglio dell'Irpef è l'inizio di un percorso posso comprenderlo altrimenti è uno spreco di risorse che non porta alla crescita. La nostra proposta che, guarda caso è la stessa di Fratelli d'Italia, dimostra con i numeri che è la migliore se vuoi mettere in tasca soldi agli italiani". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo ad Atreju secondo cui "la delega fiscale era ampia come mai l'aveva avuta nessun governo nella storia repubblicana non si può fare un intervento senza capire quale è l'obiettivo". (ANSA).