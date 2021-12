Borsa: Europa tutta negativa nel finale con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Le Borse europee si portano tutte in calo nel finale di seduta in scia a Wall Street dove gli indici sono passati in negativo dopo aver accolto inizialmente senza timori il dato sull'inflazione Usa a novembre alto ma in linea con le attese.

Milno cede lo 0,50%, Parigi lo 0,23% e Francoforte oscilla sotto la parità (-0,06%). Male anche Londra (-0,33%). (ANSA).