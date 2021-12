Borsa: Europa accelera, occhi sui microchip, Milano +1,9%

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Allungano il passo le principali borse europee, spinte dalle quotazioni dei produttori di microchip, già in luce in Asia e Pacifico e, in prospettiva, anche a Wall Street. La migliore è Parigi (+2,32%), seguita da Francoforte (+2,05%), Milano (+1,9%), Londra (+1,18%) e Madrid (+0,81%). Positivi i futures sui listini Usa, in particolare il Nasdaq, dove sono quotati i titoli tecnologici. In Piazza Affari la migliore è proprio Stm (+4,44%), che si muove in sintonia con i rivali europei Asm International (+6,4%), Asml Holding (+5,63%) ed Infineon (+4,36%).

Sempre legato al comparto tecnologico è il balzo degnato da Stellantis (+3,23%), che ha sottoscritto un accordo con Foxconn per progettare e vendere semiconduttori flessibili per il settore dell'auto. Più caute Renault (+2,19%), Ferrari (+1,91%) e Daimler (+1,44%). In luce anche il settore del lusso, spinto dalle ipotesi di stimoli all'economia da parte della Banca Centrale Cinese. Moncler guadagna il 3,89%, Lvmh il 4,07%, Richemont il 4,62% e Kering il 4,67%. Il nuovo rialzo del greggio, in attesa delle scorte settimanali Usa secondo l'Api, spinge Eni (+1,4%) e TotalEnergies (+1,3%). Più caute Bp (+0,68%) e Shell (+0,57%). Il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 127,9 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 3,5 punti base allo 0,91%, non influisce sui bancari Unicredit (+1,96%), Intesa (+1,65%) e Banco Bpm (+1,33%). Più caute Mps (+0,87%) e Bper (+0,51%). Bene anche Lloyds (+2,11%), Bbva (+1,46%) e Bnp (+1,27%).

