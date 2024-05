Il Tesoro colloca in asta Btp per 9,25 miliardi

Il Tesoro ha collocato oggi in asta 9,25 miliardi di Btp. In particolare sono stati assegnati 2 miliardi di Btp a 3 anni con un tasso del 3,32%, stabile rispetto al precedente collocamento; 1 miliardo di Btp a 5 anni con un rendimento del 3,28% e 4,5 miliardi di Btp a 7 anni con un tasso del 3,52%, in questo caso in calo di un punto base.

Assegnati anche 1 miliardo di Btp a 30 anni, che hanno ottenuto un rendimento del 4,14%, e 750 milioni di buoni del Tesoro a 50 anni con un tasso del 3,96%.



