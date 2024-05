Borsa: l'Europa consolida il rialzo con Milano in luce (+0,85%)

Le Borse europee confermano il rialzo con Milano più tonica delle altre.

Piazza Affari si consolida a +0,85% con il Ftse Mib a 34.596 punti. Il listino allunga sulla scorta degli acquisti su Iveco (+6,7%), Enel (+3,3%), Leonardo (+2,99%), Mediobanca (+2%) , Pirelli (+1,9%). Quanto agli altri listini, Francoforte guadagna lo 0,57%, Parigi lo 0,54% e Londra lo 0,52%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre mezzo punto con i titoli legati ai servizi di pubblica utilità e all'energia in evidenza.

Risale lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 132 punti. Sempre in calo di 5 punti base il rendimento del decennale italiano al 3,77%.

Sul fronte delle commodity, il gas inverte la rotta e sale dell'1,2% oltre quota 31 euro. In rialzo anche il petrolio con il wti verso 80 dollari (+0,6%) e il brent sopra 84 dollari (+0,5%).

Per i cambi l'euro è stabile a 1,0786 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA