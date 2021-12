Borsa: l'Europa guadagna con le utility e i petroliferi

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Le principali Borse europee vanno verso fine seduta aumentando i guadagni. La migliore è Madrid (+2,3%), seguita da Parigi e Londra (+1,7%) e Francoforte (+1,5%). Bene Milano (+2,1%), con lo spread Btp-Bund sceso sotto 127 punti e il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,877%. Calmo l'oro (-0,1%) a 1.779 dollari l'oncia, in calo l'euro sul dollaro, a 1,12, in rialzo il greggio (wti +2,7%) a 68 dollari al barile e il brent a 71,6.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,3%, sostenuto soprattutto da utility e energia. Bene l'industria, le banche e le auto, in positivo la maggioranza dei titoli dell'immobiliare, in rosso l'informatica. (ANSA).