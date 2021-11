Tonfo di Wall Street, venerdì nero nel Black Friday

(ANSA) - NEW YORK, 26 NOV - Questa volta a Wall Street il Black Friday è davvero nero. La Borsa di New York ha infatti chiuso la seduto in picchiata, in scia alle preoccupazioni innescate dalla nuova variante sudafricana del Covid. Il Dow Jones ha perso il 2,52% a 34.900 punti, il Nasdaq il 2,23% a 15.491 punti e l'S&P 500 il 2,26% a 4.595 punti.

Si tratta de peggiore Black Friday della storia della Borsa americana, che non registrava una performance così negative almeno dal 1950. Con la flessione di oggi, il Dow Jones archivia la settimana in calo del 2% e il Nasdaq del 3,5%. (ANSA).