Ue promuove la manovra ma attenzione alla spesa pubblica

La bozza del Documento di Programmazione e Bilancio, il documento che prelude alla manovra e che viene inviato ogni anno a Bruxelles, "contribuisce a soddisfare le raccomandazioni del Consiglio di assicurare una ripresa inclusiva e sostenibile, dando priorità alla transizione verde e digitale". E' quanto scrive la commissione Ue nel giudizio sulla bozza del Dpb inviata dal governo italiano.

"L'Italia è invitata monitorare regolarmente l'utilizzo, l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di sostegno ed essere pronta ad adattarle, se necessario, alle circostanze che sopravvengono", si legge nel testo dell'esecutivo Ue che avverte sul livello raggiunto dalla spesa pubblica.

"L'impatto dell'aumento della spesa pubblica sulla posizione fiscale dell'Italia ammonta all'1,5% del Pil, è una cifra significativa e la Commissione invita l'Italia a tenerne conto", spiegano a Bruxelles, sollecitando il governo a prendere adeguate misure per limitarne l'aumento.

In ogni caso gli orientamenti indicati dalla Commissione europea sul Documento di Programmazione e Bilancio italiano sono di tipo "qualitativo", sottolinea un alto funzionario Ue, precisando che nei confronti dell'Italia "non viene fornita alcuna indicazione quantitativa sugli adeguamenti necessari, a causa dell'applicazione della clausola di salvaguardia generale", che sospende gli obblighi previsti dal Patto di stabilità e crescita.