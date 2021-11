CsC, manifattura Italia ha recuperato,ora traina Eurozona

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "A differenza di quanto accaduto con le precedenti crisi globali, la manifattura italiana, dopo il tracollo di oltre 40 punti percentuali nel bimestre di marzo e aprile del 2020, non solo ha recuperato stabilmente i livelli di attività precedenti lo scoppio della pandemia, ma è diventata uno dei principali motori della crescita industriale nell'Eurozona". Così il Centro studi di Confindustria in un rapporto sugli scenari industriali, spiegando che in Germania e Francia, "nonostante un calo meno drastico dei volumi di produzione nei mesi più critici del 2020, il pieno riassorbimento dello shock appare ancora lontano". (ANSA).