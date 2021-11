Manovra: tavolo su taglio tasse aggiornato a lunedì

Il tavolo di maggioranza convocato al Mef sul taglio delle tasse si è aggiornato a lunedì.

"È stata una riunione interlocutoria, ognuno ha presentato le proprie proposte, da parte di Forza Italia ho posto la questione di imprese e Irap, e poi di intervenire sull'Irpef del ceto medio. Questo è l'anello di congiunzione di tutte le forze politiche della maggioranza al tavolo, e su questo il ministro si è impegnato di portarci una serie di simulazioni lunedì prossimo", ha riferito il viceministro del Mise Gilberto Pichetto al termine dell'incontro.

"Al tavolo di maggioranza sul fisco la Lega ha chiesto l'azzeramento dell'Irap per le partite Iva, persone fisiche e società di persone. Sarebbe un aiuto importante a milioni di autonomi che hanno particolarmente sofferto l'emergenza Covid.

La Lega ha chiesto anche l'azzeramento dell'Iva sui beni di prima necessità come pane, latte, verdure: è un aiuto da circa 3 miliardi per le famiglie", riferiscono fonti della Lega.