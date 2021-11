Rdc: per famiglie numerose fino a 1.540 euro al mese

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Se le proposte del Comitato scientifico per la revisione del Reddito di cittadinanza saranno accettate il beneficio massimo mensile ottenibile da una famiglia di sei componenti che vive in affitto potrebbe passare da 1.330 euro al mese a 1.540. E' quanto emerge dalle proposte sul cambiamento della scala di equivalenza che porterebbero una riduzione degli importi per i single e un aumento per le famiglie numerose. In pratica il beneficio massimo mensile per un single si ridurrebbe da 6.000 euro l'anno (500 al mese) a 5400 (450 al mese) mentre la soglia massima per una famiglia numerosa passerebbe da 2,1 a 2,8 (2,9 se ci sono disabili). Per i minori il valore passerebbe dallo 0,2 attuale a 0,4. Quindi in una famiglia con due genitori e 4 figli il valore sarebbe pari a 3 e si avrebbe diritto al beneficio massimo, ovvero 15.120 euro l'anno (5.400 per 2,8). A questi andrebbero aggiunti 280 euro al mese per l'affitto (3.360 euro l'anno) per un totale di 18.480 euro l'anno (1.540 al mese). (ANSA).