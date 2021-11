Borsa: Europa in rialzo su scia Fed e utili trimestrali

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - La buona intonazione con cui si è chiusa nella notte la seduta a Wall Street contagia prima l'Asia e ora i mercati in Europa. Londra apre in rialzo dello 0,25%, Parigi dello 0,39%, Francoforte dello 0,48%, Zurigo dello 0,9%, Milano dello 0,5% Le rassicurazioni della Federal Reserve, che sarà paziente nell'innalzare i tassi di interesse, e la corsa delle società con utili in rialzo potrebbe portare gli indici a nuovi record.

L'o Stoxx 600 sale dello 0,6% alle 8:07 a Londra, estendendo i suoi guadagni per il sesto giorno, la serie di vittorie più lunga da metà giugno. Immobiliare, sanità e banche sono stati tra i più comprati. "I mercati azionari continuano a essere spinti negli Stati Uniti e in Europa da sorprendenti condizioni dei tassi reali che si sono verificate solo tre volte negli ultimi 60 anni" commenta un gestore di Lombard Odier Investment Managers. In giornata anche la Banca d'Inghilterra deciderà se portare il suo primo aumento dei tassi di interesse dalla pandemia. (ANSA).