Donne: Soroptimst compie 100 anni, 5.249 socie in Italia

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Stacca il traguardo dei 100 anni la fondazione Soroptmist e si racconta in un evento promosso stamani al Cnel, a Roma, introdotto da un videomessaggio della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Nel corso del suo intervento la presidente del Soroptimist Italia Mariolina Coppola ha ricordato l'impegno profuso dall'associazione per lo sviluppo ed il sostegno della condizione femminile, non venuto meno durante la pandemia da Covid-19. L'organismo comprende 5.249 socie e 160 club, nella Penisola. L'obiettivo di 'empowerment' che viene portato avanti, è stato evidenziato, nel biennio 2019-2021 (quello della presidenza Coppola, ndr) è stato principalmente indirizzato all'inclusione lavorativa e sociale delle donne detenute (con il progetto 'SI Sostiene'), al 'mentoring', al sostegno alla genitorialità (con 'Unicef-Soroptimist Baby Pit Stop') e al riconoscimento del talento artistico delle donne (con il premio nazionale "Giovani talenti femminili della musica"). Ci sono, poi, i service nazionali di contrasto alla violenza del Soroptimist, rivolti sia alle donne (con il piano 'Una stanza tutta per sé'), sia ai bambini (con aule di ascolto protette).

Il progetto, avviato nel 2015, sottolinea l'associazione, "ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia di violenze e abusi alle forze dell'ordine e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona. A tal fine, il Soroptimist ristruttura a proprie spese un'aula presso le strutture delle forze dell'ordine (questure o caserme dei carabinieri) nella quale tenere l'audizione della donna che denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento". (ANSA).