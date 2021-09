Borsa: Europa scivola su timori Cina e in attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le vendite piegano le Borse europee per i timori legati a un qualche possibile effetto contagio della crisi del gruppo immobiliare cinese Evergrande, almeno in Cina. Ma c'è una più generale corsa ai realizzi anche in vista della riunione della Fed di mercoledì che potrebbe rivedere il ritmo e l'ammontare degli acquisti di titoli facendo venir così meno un po' di sostegno dell'economia.

Il calo del greggio e il tonfo del minerale ferroso pesano sui petroliferi e sul settore minerario ma le vendite riguardano un po' tutti i settori. A Francoforte (-2,05%) si muove tuttavia in controtendenza Lufthansa (+2,92%) che ha annunciato domenica un maxi-aumento di capitale per ripagare gli aiuti pubblici ricevuti durante la pandemia. Pensante anche Parigi (-1,94%), più contenuto il calo di Londra (-1,19%). (ANSA).