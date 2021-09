Abi: ad agosto minimo storico tassi prestiti, al 2,19%

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Nuovo minimo storico per i tassi sui prestiti bancari. Secondo quanto si ricava dal rapporto mensile Abi, ad agosto 2021 il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,19% contro il 6,18% di prima della crisi, a fine 2007. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, sottolinea l'associazione bancaria, è l'1,08% (1,05% il mese precedente; 5,48% a fine 2007). In lieve risalita il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni, all'l'1,47% (1,40% a luglio 2021, 5,72% a fine 2007). E rallenta, in Italia e in Europa, la crescita dei depositi bancari che nei mesi scorsi, complici i lockdown per il Covid, era arrivata a toccare alti livelli determinando una sorta di 'risparmio forzoso'. Dopo il picco di +11,6% di gennaio, ad agosto si è registrato un +7,7% tornando così al livello di crescita di un anno fa. In termini assoluti i depositi sono ammontati a 1.799 miliardi.

Prosegue, seppure a ritmo meno sostenuto, l'aumento dei prestiti a famiglie e società non finanziarie (+2,3% contro il 2,7% del mese precedente. (ANSA).