Superbonus: è boom,ok a detrazioni per 5,7 mld a fine agosto

(ANSA) - ROMA, 02 SET - E' boom per il superbonus del 110%.

Ammonta a oltre 5,68 miliardi di euro il totale nazionale degli investimenti ammessi a detrazione grazie al superbonus alla fine 31 agosto 2021. Lo pubblica l'Enea sul proprio sito da cui emerge che sono oltre 37mila le richieste depositate per l'apertura di cantieri. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione (pari al 68,8%) è di 3,91 miliardi. L'onere a carico dello Stato per le detrazioni previste a fine lavori è di oltre 6,2 miliardi (4,3 miliardi sono maturati per lavori conclusi). Investimento medio: 547.191 euro per i condomini, 98.264 euro per edifici unifamiliari e 87.833 euro per unità immobiliare funzionalmente indipendente.

(ANSA).