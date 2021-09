Borsa: Asia in ordine sparso, attesi sussidi Usa, Tokyo +0,33%

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Si sono mosse in ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico, con gli indici poco variati in attesa delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa. Un dato indicativo per comprendere meglio l'orientamento della Fed in tema di acquisto di titoli.

Permane inoltre l'incertezza per i contagi da variante Delta del coronavirus e la tensione sui prezzi della materie prime. Dal greggio (Wti -0,36% a 68,34 dollari al barile), all'indomani della conferma dell'Opec su un aumento di 400mila barili di greggio al giorno da ottobre, ai metalli, ad eccezione dell'oro (+0,04% a 1.814,3 dollari l'oncia), che si mantiene stabile.

Poco mosso il dollaro sull'euro e sullo yen, in calo invece sulla sterlina.

In lieve rialzo Tokyo (+0,33%), deboli invece Taiwan (-0,88%), Seul (-0,85%) e Sidney (-0,55%). Ancora aperte Hong Kong (-0,08%), Shanghai (+0,61%), Mumbai (+0,51%) e Singapore (-0,10%). Positivi i futures sull'Europa, contrastati invece quelli sui listini Usa.

Deboli gli automobilistici Honda (-1,2%), Suzuki (-1,25%), che si prepara a chiudere diversi impianti in Giappone per carenza di componentistica a causa dei contagi che hanno fermato le forniture. Scivolone di West Japan Railway (-13,36%), che ha annunciato un aumento di capitale equivalente a 2,11 miliardi di euro. Bene i produttori di semiconduttori Advantest (+2,07%) e Tokyo Electron (+1,16%) a differenza dei bancari Nomura (-0,61%), Mitsubishi Ufj (-1,07%) e Sumitomo Mitsui (-0,88%).

(ANSA).