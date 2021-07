Borsa: Milano in crescita (+0,9%), indietro akcune banche

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Migliora nel tardo pomeriggio Piazza Affari (+0,9%), ma stentano alcune banche e qualche petrolifero. Tra le banche, con lo spread Btp-Bund a 103 punti, sono in calo Unicredit (-0,5%) e Banco Bpm (-0,4%), è piatta Bper (+0,03%) e guadagnano Fineco (+0,5%), Intesa (+0,8%) e Mps (+0,9%). Tra quelle d'affari vanno bene Mediobanca (+1,7%) e Banca Generali (+1,5%). Col greggio in calo (wti -0,9%) a 73,9 dollari al barile, giù Saipem (-0,9%), guadagna qualcosa Eni (+0,2%) e perde qualcosa nell'impiantistica Tenaris (-0,3%).

Male Pirelli (-0,7%), in calo Leonardo (-0,3%) nell'industria e Stellantis (-0,1%) per le auto.

A sostenere il Ftse Mib sono i farmaceutici, con Recordati che corre (+4,2%), mentre rafforza la governance, e un forte rialzo per Diasorin (+2,9%), che ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie a completare l'acquisto di Luminex. Bene Amplifon (+2,2%) con l'accordo per acquisire Bay Audio in Australia. Forti le utility, come nel resto d'Europa, a partire da Snam (+1,9%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione sprint di Mondadori Editoriale (+6,6%), sottoscritto l'acquisto di De Agostini Scuola. (ANSA).