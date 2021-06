Borsa: Europa marcia in rialzo dopo Bce, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Le Borse europee marciano in stabile rialzo dopo il bollettino della Bce ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Gli investitori si mostrano positivi rispetto ad una ripresa economica dopo la crisi provocata dalla pandemia. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'inflazione e l'aumento dei prezzi delle materie prime. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,1952 a Londra.

L'indice stoxx 600 avanza dello 0,6%. In rialzo Madrid (+1,3%), Parigi (+0,9%), Milano (+0,8%), Francoforte (+0,7%) e Londra (+0,2%). I listini sono sostenuti dall'andamento dell'informatica e delle banche (+1,2%) e dalle auto (+0,9%).

A Piazza Affari rally di Amplifon (+3%). Bene anche Diaosrin (+2,7%), Banca Generali (+2%), Azimut (+1,9%), Unipol (+1,8%) e Cnh (+1,5%). Vendite su Pirelli (-1,8%), dopo un report di Goldman Sachs sul mercato dei pneumatici. In rosso anche Banco Bpm (-0,6%) e Tim (-0,3%). (ANSA).