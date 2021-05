Stellantis: Hon Hai vola in Borsa (+7,43%) dopo alleanza

(ANSA) - PECHINO, 18 MAG - Hon Hai Precision Industry, il nome ufficiale di Foxconn, vola alla Borsa di Taiwan registrando in balzo del 7,43%, a 105,50 dollari taiwanesi, all'indomani dell' annuncio dell'alleanza strategica in ambito tecnologico con Stellantis, il quarto costruttore automobilistico al mondo.

I dettagli dell'operazione, comprensiva di joint venture, saranno illustrati oggi dai vertici delle società in una conferenza stampa online. L'accordo con Foxconn, il più grande assemblatore di dispositivi elettronici al mondo e storico alleato di Apple, dovrebbe facilitare nelle attese degli analisti il rafforzamento di Stellantis sui mercati d'Asia.

(ANSA).