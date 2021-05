Borsa: Milano riduce rialzo (+0,4%), bene Unicredit, giù Tenaris

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Dimezza il rialzo Piazza Affari con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 111 punti.

L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,45% a 24.250 punti, sostenuto da Unicredit (+1,55%) in arrivo giovedì prossimo, preceduto da quelli di Intesa Sanpaolo (+0,3%). In arrivo mercoledì anche le trimestrali di Stellantis (+0,19%), Cnh (+0,69%) e Italgas (+0,48%). Rimbalza Saipem (+1,54%) dopo una settimana difficile a seguito della trimestrale diffusa mercoledì scorso. Si amplia la lista dei titoli in rosso, anche se contenuto al di sotto dell'1%. Cedono Tenaris (-1,01%), Diasorin (-0,64%), Atlantia (-0,62%), Nexi (-0,47%), Interpump (-0,41%) e Tim (-0,2%). Tra i titoli a media capitalizzazione tiene Mediaset (+1,35%), anche se al di sotto dei massimi, in attesa dell'annuncio dell'accordo tra Fininvest e Vivendi (+0,1%) sulla partecipazione di quest'ultima nel Biscione. Debolmente mossa Eni (-0,27%), pur con l'inversione di rotta del greggio (Wti +0,14% a 63,64 dollari). (ANSA).