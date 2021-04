Borsa:Milano chiude in calo con Tenaris, Stellantis e Saipem

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Seduta in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,74% a 24.278 punti) così come per il resto delle Borse europee con gli effetti del Covid che continuano ad incidere sui listini. Su quello milanese le vendite si sono concentrate su Tenaris (-6,78%) dopo la trimestrale. E sempre i conti hanno pesato ancora su Saipem (-4,92%) e Amplifon (-3,48%.

Vendite poi su Stellantis (-3,81%) nonostante nel trimestre si sia posta al vertice delle vendite globali europee. Sul fronte opposto Stm che guadagna l'1,63%, A2a l'1,47% e poi le banche con Intesa Sanpaolo (+0,91%), Unicredit (+0,86%).

Cedente Generali (-0,86%) nel giorno dell'assemblea e poco mossa Atlantia (-0,19%) alla vigilia della cda sull'offerta di Cdp per Aspi. Fuori dalle blue chip in evidenza Mediaset (+6%) con le trattative in corso con Vivendi sotto la lente per trovare un accordo, e Mittel (+21,3%) sulla scia dei conti 2020. (ANSA).