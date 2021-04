Borsa: l'Europa scivola con il covid, Milano cede l'1,3%

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Scivolano ancora le Borse europee mentre la pandemia continua a pesare su diversi Paesi e a far paura. L'indice d'area lo Stoxx 600 cede oltre un punto con le vendite che colpiscono diversi settori ed in particolari finanziari, informatica, beni di consumo ma anche i viaggi. A Londra che cede lo 0,88% vendite su British American Tobacco e Imperial Brands sull'intenzione dell'amministrazione Biden di richiedere alle grandi aziende del tabacco di ridurre i livelli di nicotina in tutte le sigarette vendute negli Stati Uniti. Tra le altre Piazze, Francoforte perde lo 0,82%. Le peggiori sono Parigi (-1,28%) e Milano (-1,3%) con lo spread che sale a 104 punti base mentre il rendimento del decennale italiano resta fermo a 0,80% . Sul Ftse Mib la maglia nera è dei bancari con Unicredit che lascia il 2,92%. Male poi Leonardo (-2,94%). Fuori dal paniere principale Mediaset perde il 4,63% e la Juve il 7,5%. Il Creval è sotto i 12 euro, nel penultimo giorno dell'opa a 12,2 euro dell'Agricole. (ANSA).