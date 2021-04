Aspi: Peres offre 10 mld per quota Atlantia

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Florentino Perez offre 10 miliardi di euro per comprare la quota di Atlantia in Aspi. Lo scrive il Financial Times, dopo aver visionato una lettera. "Data la stretta relazione tra i nostri gruppi in seguito all'acquisizione congiunta di Abertis, Acs ha seguito la situazione Aspi negli ultimi mesi e riteniamo che sia un asset molto interessante che si adatta perfettamente alla strategia a lungo termine di Acs", ha scritto Pérez nella lettera, aggiungendo che il gruppo sarebbe disposto ad accogliere altri investitori nella sua offerta, tra cui Cdp. (ANSA).