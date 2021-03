Alitalia: Durigon, stipendi pagati nei prossimi giorni

Una delegazione delle sigle sindacali dei trasporti ha raggiunto il ministero dell'Economia dove è stata ricevuta sulla crisi Alitalia. La delegazione sindacale è a colloquio con il sottosegretario al Tesoro Claudio Durigon (Lega). Per domani, invece, è atteso un incontro del ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, con i commissari straordinari, oltre a quello di questi ultimi con i sindacati sul mancato pagamento degli stipendi di marzo.

"Abbiamo fatto il mandato di cassa all'amministrazione straordinaria in modo che nei prossimi giorni possano essere pagati gli stipendi ai lavoratori Alitalia". Lo afferma all'ANSA il sottosegretario, Claudio Durigon, al termine dell'incontro con i sindacati, spiegando che sono stati sbloccati dal ministero i 24,7 milioni di ristori autorizzati dalla Commissione europea. "Cercheremo insieme agli altri ministeri dei tavoli di confronto per far partire al più presto il piano di Ita", aggiunge Durigon. "Stiamo combattendo con la Vestager - conclude - per far capire l'importanza di avere una nostra compagnia".

Di fronte a una situazione che "sta diventando drammatica", il segretario generale di Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, in piazza con i lavoratori di Alitalia sotto al ministero dello Sviluppo economico, chiede al governo di "battere un colpo in Europa a difesa dell'interesse nazionale".

"Noi auspichiamo che indipendentemente dalle idee della Commissione europea, si faccia partire al più presto la nuova società. La situazione è diventata intollerabile e insostenibile". Lo afferma il segretario generale della Fit Cisl, Salvatore Pellecchia

Alcune centinaia di lavoratori di Alitalia protestano stamattina davanti al ministero dello Sviluppo economico, dopo il mancato pagamento degli stipendi di marzo. I manifestanti chiedono di essere ricevuti dal governo al Mise, al ministero dell'Economia o a quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Hanno cercato di muoversi in corteo verso il Mef ma gli sono stati ostacolati dalle forze dell'ordine.