Moody's, con Draghi migliorano prospettive per uso fondi Ue (2)

(ANSA) - NEW YORK, 15 FEB - L'attuale momento politico in Italia può essere paragonato con il governo tecnico guidato da Mario Monti nel 2011-2013: l'esistenza di un pacchetto di aiuti dell'Ue è comunque un'importante differenza, afferma Moody's sottolineando come la ricerca da parte del nuovo governo di un programma di riforme economiche che sarà soggetto alla supervisione di Bruxelles è una similarità altrettanto importante.

"L'ultima rilevazione dell'Eurobarometro indica che solo il 28% degli italiani ha fiducia nell'Ue, la percentuale più bassa fra tutti i 27 paesi. Avere Mario Draghi come premier premere per riforme impopolari non è senza rischi nel lungo termine", aggiunge Moody's, secondo la quale fra i rischi ci potrebbe essere quello di amplificare le tendenze populiste anti-europee emerse nell'ultimo decennio. (ANSA).