Borsa: Milano positiva (+1%), corre Atlantia, bene le banche

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Resta positiva Piazza Affari (+1%) nel pomeriggio, in linea con l'andamento delle altre principali Borse europee, in rimbalzo dopo le tensioni sui vaccini, che comunque non sono del tutto risolte, mentre negli Usa l'indice Pmi sale più delle previsioni.

Milano continua a non subire in modo deciso, secondo alcuni analisti, l'influenza degli sviluppi della crisi di governo, ma si mostra comunque ottimista e lo spread rimane in zona 112 punti. Bene le banche, da Intesa (+1,3%), a Bper (+1,2%), Mps (+1,7%), con Amco che ha rimborsato 250 milioni di debito con Ubs e JpMorgan, Unicredit (+1,5%), su cui ci sono ipotesi di stampa a proposito di un'aggregazione multipla con Mps e Banco Bpm (+0,5%). In cima al listino principale continua a campeggiare Atlantia (+7,5%), dopo una lettera di Cdp e fondi sull'offerta.

Positiva Stellantis (+0,4%), forti guadagni per Ferrari con le previsioni dei conti del quarto trimestre 2020. Corsa di Azimut (+3,5%), in rosso Eni (-0,6%) e Tenaris (-0,2%) tra i petroliferi, male Pirelli (-1,2%) e Leonardo (-0,6%). Fuori dal Ftse Mib bloccata al rialzo Tiscali (a un teorico 21,9% a 0,03 euro), di cui gli analisti osservano lo straordinario guadagno, ma senza indicazioni di prospettiva. (ANSA).