Gamestop raddoppia, guadagna quasi il 100% a Wall Street

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Wall Street apre in calo ma Gamestop vola e guadagna il 95% all'avvio delle contrattazioni.

Intanto la Sec, la consob americana, annuncia che sta monitorando attentamente l'estrema volatilità dei prezzi sul mercato. Sbalzi dei prezzi - spiega - possono causare perdite e mettere a rischio la fiducia sul mercato.

La piattaforma Robinhood ha intanto raccolto 1 miliardo di dollari dai suoi investitori per far fronte alla forte domanda, con gli investitori che si sono riversati su titoli come GameStop. I fondi servono a rispondere alle richieste di collaterali da parte della Depositary Trust & Clearing Corporation. L'iniezione di capitale è un "forte segnale di fiducia dagli investitori e ci aiuterà a continuare a servire i nostri clienti e a investire", afferma un portavoce di Robinhood. (ANSA).