Borsa:Europa debole attende Wall Street,male compagnie aeree

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Borse europee deboli in vista dell'arrivo di Wall Street dove i future sono contrastati. Gli investitori guardano all'andamento dei contagi da coronavirus ed ai ritardi delle case farmaceutiche sulla distribuzione dei vaccini. Nel Vecchio continente scivolano le compagnie aeree per i timori di nuovi lockdowun e i maggiori controlli sui movimenti internazionali.

In calo Madrid (-0,6%), Londra (-0,4%), Parigi (-0,3%), Francoforte (-0,2%). Piatta Milano (-0,05%). Nel Vecchio continente sono in rosso Ryanair (-5,5%) e Lufthansa (-3,6%). In calo anche il settore del turismo e servizi (-1,3%). A Piazza Affari proseguono in calo Leonardo e Stellantis (-1,9%), Moncler e Cattolica (-1,1%) e Cnh (-1%). In forte rialzo Diasorin (+3,8%), Stm (+2%), Tim e Unipol (+1,7%).

