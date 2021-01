Bankitalia: tre incontri di 'ascolto' su politica monetaria

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Tre incontri, tutti in formato virtuale, per ascoltare i punti di vista, le aspettative e i timori degli esperti del settore, dei media e della società civile sul riesame della strategia della politica monetaria della Bce. E' quanto ha organizzato la Banca d'Italia (e le altre banche nazionali dell'area euro) per instaurare un dialogo aperto "ai cittadini, al mondo dell'impresa, del lavoro, dell'impegno sociale, dei giovani e dello sviluppo sostenibile".

In particolare gli incontri saranno dedicati rispettivamente all'accademia (9 febbraio 2021), agli organi di informazione (22 febbraio 2021) e alla società civile (3 marzo 2021). Sarà possibile partecipare agli eventi in diretta video e inviare un contributo su questi temi scrivendo una e-mail a strategyreview@bancaditalia.it.

La revisione, ricorda l'istituto centrale, ha l'obiettivo di preservare l'efficacia degli strumenti utilizzati per perseguire gli obiettivi definiti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quali la stabilità dei prezzi. Infatti, la crisi finanziaria globale, quella dei debiti sovrani nell'area dell'euro e da ultimo la pandemia hanno richiesto l'adozione di strumenti innovativi di politica monetaria per preservarne la trasmissione all'economia, stimolare la domanda e garantire la stabilità dei prezzi. A questi si sono aggiunti ulteriori sviluppi quali, ad esempio, la globalizzazione, la digitalizzazione, l'invecchiamento della popolazione e i cambiamenti climatici che stanno producendo effetti persistenti sull'economia con importanti implicazioni per la politica monetaria. (ANSA).